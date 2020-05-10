Платная парковка принесла Москве 31 миллиард рублей

Автомобилисты заплатили более 31 миллиарда рублей с момента введения в Москве платных парковок. Об этом рассказала пресс-служба "Московского паркинга".

По информации ведомства, все полученные средства тратятся на благоустройство тех районов, в которых они были собраны. Также на эти деньги устанавливают шлагбаумы во дворах.

Платная парковка появилась в Москве в 2012 году.