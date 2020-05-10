Глава Крыма Сергей Аксенов признался, что у него с МВД была договоренность о том, чтобы на 9 мая полицейские не штрафовали нарушителей режима самоизоляции.
"Праздники вчера прошли без происшествий, здесь спасибо Росгвардии, МВД, ФСБ. Восьмого мая, не хотел говорить специально, но мы с МВД договорились, чтобы 9 мая не штрафовали (за нарушение режима самоизоляции — Прим. ред.), понимая, что кто-то хочет почтить память родственников", — сообщил Аксенов в ходе заседания оперштаба.
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