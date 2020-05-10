В пресс-службе ГУ МВД сообщили о задержании мужчины, который стрелял по прохожим из окна жилого дома в Санкт-Петербурге.
В одном из домов по улице Кириленко в Санкт-Петербурге 46-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры. При приезде полиции злоумышленник отказался открывать им дверь.
В настоящее время стрелок задержан и доставлен в полицию. В отношении мужчины завели уголовное дело за хулиганство.
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