Житель Петербурга устроил обстрел по прохожим из окна квартиры

В пресс-службе ГУ МВД сообщили о задержании мужчины, который стрелял по прохожим из окна жилого дома в Санкт-Петербурге.

В одном из домов по улице Кириленко в Санкт-Петербурге 46-летний мужчина открыл стрельбу по прохожим с балкона своей квартиры. При приезде полиции злоумышленник отказался открывать им дверь.

В настоящее время стрелок задержан и доставлен в полицию. В отношении мужчины завели уголовное дело за хулиганство.