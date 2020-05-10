На сайте следственного комитета сообщается об зарезанном кухонным ножом 96-летнем ветеране Великой Отечественной Войны в Омской области.
"В доме, расположенном в рабочем поселке Тевриз Омской области, родственниками было обнаружено тело 96-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Следственными органами СК РФ по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело… задержан подозреваемый, которым оказался 65-летний местный житель", — говорится в сообщении.
По информации следствия, 6 мая к ветерану пришел гость. Мужчины поссорились, и подозреваемый нанес несколько ударов ножом ветеране войны. Пострадавший скончался.
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