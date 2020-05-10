У Подмосковных школьников будет свободное посещение уроков

Минобразования Московской области Ирина Каклюгина сообщила о том, что после выставления итоговых оценок школьники Подмосковья перестанут быть обязанными посещать онлайн-уроки.

Она также отметила, что учебный год у учеников с 1 по 9-й класс, а также у 10-х классов закончится 22 или 29 мая.

«Для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебного года будут озвучены дополнительно. Все зависит от проведения выпускных экзаменов. Сейчас этот вопрос прорабатывается», — добавила она.