В Санкт-Петербурге продлили ограничительные меры до лета

В Санкт-Петербурге продлен режим повышенной готовности до 31 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

В пресс-службе городской администрации сообщают, что решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Также с 12 мая на территории Санкт-Петербурга вводится обязательный "масочный" и "перчаточный" режим.