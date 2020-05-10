В Санкт-Петербурге продлен режим повышенной готовности до 31 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.
В пресс-службе городской администрации сообщают, что решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Также с 12 мая на территории Санкт-Петербурга вводится обязательный "масочный" и "перчаточный" режим.
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