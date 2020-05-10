Оперативный штаб по противодействию COVID-19 в Новосибирской области сообщил о 75-ти новых случаях заражения коронавирусной инфекцией, один человек погиб.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Выписан один человек, один человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет", — говорится в сообщении.
Власти отмечают, что общее количество инфицированных в Новосибирской области — 1100 человек.
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