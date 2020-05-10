Майские праздники уже прошли, но впереди у россиян ожидаются еще они длинные выходные, связанные с праздником Дня России.
12 июня в стране отмечается День России, который согласно трудовому кодексу является выходным. Этот праздник в этом году по календарю выпадает на пятницу. Это означает, что будет еще 3 выходных дня подряд.
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