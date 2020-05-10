Москвичей призвали 12 мая не выходить на улицу

Врач-терапевт Лариса Алексеева сообщила газете "Вечерняя Москва" о возможных неудобствах при перепадах температуры воздуха в Москве, которые синоптики обещали на 12 мая.

Медик попросила в этот день не выходить на улицу, если это не крайняя необходимость.