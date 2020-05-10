Врач-терапевт Лариса Алексеева сообщила газете "Вечерняя Москва" о возможных неудобствах при перепадах температуры воздуха в Москве, которые синоптики обещали на 12 мая.
Медик попросила в этот день не выходить на улицу, если это не крайняя необходимость.
Если вы здоровы, обливайтесь водой, опрыскивайте себя из пульверизатора. Просто лезть под холодную воду нельзя, поскольку это опасно из-за высокой вирусной нагрузки. Самоизоляция нас спасет от перепадов температуры", — пояснила Алексеева.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.