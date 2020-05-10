9 мая в городе Батайске жители дома на улице Ушинского исполнили песню "День Победы". Концерт был устроен на балконах, а кто-то просто пел через открытое окно. Мини-концерт организовали артисты народного ансамбля песни и танца "Легенда" местного Дома народного творчества.
Некоторые участники музыкального коллектива проживают в одном доме. Соседи, узнав о запланированном мероприятии, решили помочь артистам, украсив окна рисунками с военной тематикой, вывесили флаги России. Сосед музыкантов по району Аствацатуров Анатолий, у которого свой небольшой музей военной техники, создал антураж для хора — выставил во дворе "полуторку" и "Катюшу", а его друзья, переодетые в военную форму 40-х годов, вместе со всеми жильцами дома подпевали "День Победы".
В эти праздничные дни по всей стране проходит множество патриотических акций, призванных оказать поддержку и внимание ветеранам, сплотить население, передать истинные знания в подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны подрастающему поколению. "#Окно_Победы", "Бессмертный полк — онлайн", "Телефонное поздравление ветерана", "#ПоемДвором", "Сад Памяти" и многие другие проекты активно поддерживают жители дона.
"Этот священный праздник — день общей памяти о тех, кто защищал свободу Родины в боях, кто ковал Победу в тылу, восстанавливал страну из руин. Наши деды и прадеды разгромили фашизм, дав достойный отпор завоевателям", — напомнил о подвиге фронтовиков и тружениках тыла губернатор Ростовской области Василий Голубев, который 9 мая принимал участие в праздничных мероприятиях, почтив минутой молчания память павших воинов и возложив гирлянду Славы к мемориалу Воинам-освободителям.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии.