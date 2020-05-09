На сайте Гидрометцентра Московской области сообщили о желтом уровне погодной опасности в Москве и МО. На прогностической карте утром воскресенья ожидается сильный порывистый ветер.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Отмечается, что уровень желтой опасности начнется с 10:00 утра и до 21:00 вечера 10 мая.
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