В Санкт-Петербурге нет обязательного масочного режима и самоизоляции, поэтому жители города массово отметили День Победы. Об этом сообщил "Московский комсомолец".
По информации издания, множество людей гуляют по набережным, Дворцовой площади, где проходил военный парад, на Невском проспекте, а также на Марсовом поле у Вечного огня.
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Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.