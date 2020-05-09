День Победы в Санкт-Петербурге отметили массовыми гуляньями

В Санкт-Петербурге нет обязательного масочного режима и самоизоляции, поэтому жители города массово отметили День Победы. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

По информации издания, множество людей гуляют по набережным, Дворцовой площади, где проходил военный парад, на Невском проспекте, а также на Марсовом поле у Вечного огня.