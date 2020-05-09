В Вологде закрыли на карантин детское отделение психбольницы

Оперштаб сообщил о том, что в Вологодской областной психиатрической больнице выявили 10 случаев заражения коронавирусом. Из них 7 детей и 3 сотрудника. Детское отделение больницы было закрыто на карантин.