Оперштаб сообщил о том, что в Вологодской областной психиатрической больнице выявили 10 случаев заражения коронавирусом. Из них 7 детей и 3 сотрудника. Детское отделение больницы было закрыто на карантин.
"Детское отделение областной психиатрической больницы закрыто на карантин. По сообщению департамента здравоохранения региона, коронавирусная инфекция подтверждена у 10 человек, в том числе у 3 сотрудников и 7 детей, находившихся на госпитализации в детском отделении больницы", — говорится в сообщении.
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