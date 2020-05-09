Президент России Владимир Путин за сегодня уже третий раз обратился к участникам шествия "Бессмертного полка". Трансляцию последнего обращения вел телеканал "Россия 24".
"Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, — наши герои всегда с нами, в нашем сердце. И так будет всегда. Они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем", — пообещал президент.
Владимир Путин произнес эту речь на фоне портретов своих родных. В этом году трансляция "Бессмертного полка" проводится онлайн из-за коронавируса.
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