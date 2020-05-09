Представитель экстренных служб столицы рассказал агентству РИА "Новости" о том, что правоохранительные органы начали проверку Городской клинической больницы №40 в Коммунарке после получения информации о минировании.
"На электронную почту ГКБ № 40 в поселке Коммунарка поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва", — сказал собеседник агентства.
Известно, что эвакуация людей еще не производилась.
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