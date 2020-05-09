В больницу в поселке Коммунарка поступило сообщение о минировании

Представитель экстренных служб столицы рассказал агентству РИА "Новости" о том, что правоохранительные органы начали проверку Городской клинической больницы №40 в Коммунарке после получения информации о минировании.

"На электронную почту ГКБ № 40 в поселке Коммунарка поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва", — сказал собеседник агентства.

Известно, что эвакуация людей еще не производилась.