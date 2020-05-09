Собянин признал проблему уличной преступности в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин признал, что уровень уличной преступности существенно вырос после введения ограничительных мер и остановки строительства всех объектов.

По словам градоначальника, это связано с тем, что многие мигранты, растягивающие "несколько тысяч" от зарплаты до зарплаты потеряли работу.

"На стройках занято достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, они находятся здесь, на родину не пускают. И здесь работы нет. Поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и строек отчасти решает задачу недопущения уличной преступности", — пояснил Собянин.

Мэр столицы напомнил, что после 12 мая в городе возобновят строительство большинства объектов.