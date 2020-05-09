Сегодня, 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, в Ростовской области прошли торжественные мероприятия. Губернатор региона Василий Голубев почтил память погибших воинов минутой молчания и возложил гирлянду Славы к мемориалу Воинам-освободителям.
"В мужестве и отваге фронтовиков, самоотверженной работе тружеников тыла проявилась истинная мощь и сила нашего народа, его победный дух и любовь к Отчизне. Мы чтим тех, кто отдал все силы в сражениях за независимость Родины, отстаиваем историческую правду о Великой Отечественной войне, о доблестном подвиге поколения победителей", — сказал Василий Голубев.
После церемонии возложения в небе над донской столицей состоялся парад авиационной техники. Личный состав 4-й армии ВВС и противовоздушной обороны Южного военного округа показали ростовчанам феноменальные возможности современной техники и мастерство пилотирования. Над городом летали такие представители авиации, как:
Знаменитые "Грачи" (эти самолеты называют еще "Летающими танками") кружились над городом, также можно было наблюдать в небе последователей легендарных самолетов Як-3 — истребители Су-30СМ продемонстрировали всю мощь современной авиации.
Всего в строю над Ростовом-на-Дону пролетели 45 самолетов и вертолетов. Эта цифра символична — 1945 год, год завершения кровопролитнейшей войны, год, когда Советский Союз победил фашизм.
Жители Донского края, соблюдающие режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, наблюдали красочное действо в небе из окон и с балконов, а также можно было посмотреть прямую трансляцию на телеканале "Дон-24" и на сайте областного правительства.
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