На Дону прошли мероприятия по случаю 75-летия Победы

Сегодня, 9 мая, в день 75-летия Великой Победы, в Ростовской области прошли торжественные мероприятия. Губернатор региона Василий Голубев почтил память погибших воинов минутой молчания и возложил гирлянду Славы к мемориалу Воинам-освободителям.

"В мужестве и отваге фронтовиков, самоотверженной работе тружеников тыла проявилась истинная мощь и сила нашего народа, его победный дух и любовь к Отчизне. Мы чтим тех, кто отдал все силы в сражениях за независимость Родины, отстаиваем историческую правду о Великой Отечественной войне, о доблестном подвиге поколения победителей", — сказал Василий Голубев.

После церемонии возложения в небе над донской столицей состоялся парад авиационной техники. Личный состав 4-й армии ВВС и противовоздушной обороны Южного военного округа показали ростовчанам феноменальные возможности современной техники и мастерство пилотирования. Над городом летали такие представители авиации, как:

тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т,

боевые Ми28-Н "Ночной охотник",

транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ,

вертолеты огневой поддержки Ми-35,

Ка-52 "Аллигатор",

транспортный Ан-26,

самолет Л-410

и Антонов 12 — легенда военно-транспортной авиации.

Знаменитые "Грачи" (эти самолеты называют еще "Летающими танками") кружились над городом, также можно было наблюдать в небе последователей легендарных самолетов Як-3 — истребители Су-30СМ продемонстрировали всю мощь современной авиации.

Всего в строю над Ростовом-на-Дону пролетели 45 самолетов и вертолетов. Эта цифра символична — 1945 год, год завершения кровопролитнейшей войны, год, когда Советский Союз победил фашизм.

Жители Донского края, соблюдающие режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, наблюдали красочное действо в небе из окон и с балконов, а также можно было посмотреть прямую трансляцию на телеканале "Дон-24" и на сайте областного правительства.