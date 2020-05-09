В Москву возвращается апрельская погода

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что в Москву снова вернется холодная погода. Резкое понижение температуры предсказали на середину недели.

По его словам, во вторник будет практически лето — 26 градусов тепла, но после обеда придут северные воздушные потоки.

"12 мая будет достаточно необычным днем", — сказал синоптик в комментарии "РБК".

Вильфанд отметил, что уже 13 мая днем будет достаточно прохладно — 9-14 градусов тепла, а ночью 4-5.