Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что в Москву снова вернется холодная погода. Резкое понижение температуры предсказали на середину недели.
По его словам, во вторник будет практически лето — 26 градусов тепла, но после обеда придут северные воздушные потоки.
"12 мая будет достаточно необычным днем", — сказал синоптик в комментарии "РБК".
Вильфанд отметил, что уже 13 мая днем будет достаточно прохладно — 9-14 градусов тепла, а ночью 4-5.
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