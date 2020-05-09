В центре Москвы полиция задержала несколько депутатов от КПРФ за организацию акции в в честь Дня Победы.
Депутат Госдумы Валерий Рашкин, несколько товарищей из Мосгордумы и группа активистов собрались на Пушкинской площади. Полиция предупреждала собравшихся о том, что они должны покинуть площадь, однако они отказались выполнять требования стражей порядка.
Позже Рашкин сообщил, что полиция задержала около десяти его единомышленников.
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