В Москве задержаны депутаты от КПРФ

В центре Москвы полиция задержала несколько депутатов от КПРФ за организацию акции в в честь Дня Победы.

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, несколько товарищей из Мосгордумы и группа активистов собрались на Пушкинской площади. Полиция предупреждала собравшихся о том, что они должны покинуть площадь, однако они отказались выполнять требования стражей порядка.

Позже Рашкин сообщил, что полиция задержала около десяти его единомышленников.