В постановлении губернатора Ставропольского края сообщается о том, что в регионе будет ограничен въезд и выезд, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.
"В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции постановляю: ввести на территориях Кочубеевского, Курского, Левокумского, Новоселицкого и Степновского муниципальных районов, Нефтекумского городского округа и города Невинномысска ограничения на въезд (выезд) граждан на территорию (с территории) муниципальных образований края", — сказано в документе.
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