Ветеран ВОВ Казимир Думинов попросил жителей Красногорска отметить День Победы дома. По словам военного, это не самое страшное, что может быть в жизни.

"Сегодня нам не удалось поехать на военный парад, посмотреть наше вооружение. Мы переживем это трудное положение, и с большим удовольствием посмотрим парад позже. А теперь я вас прошу просто убедительно, давайте все же посидим дома. Это неудобное положение, но временное. Мы не такое еще испытали как фронтовики. Не нужно никуда выходить, хотя очень хочется", — сказал ветеран.