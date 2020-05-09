Ветеран ВОВ Казимир Думинов попросил жителей Красногорска отметить День Победы дома. По словам военного, это не самое страшное, что может быть в жизни.
"Сегодня нам не удалось поехать на военный парад, посмотреть наше вооружение. Мы переживем это трудное положение, и с большим удовольствием посмотрим парад позже. А теперь я вас прошу просто убедительно, давайте все же посидим дома. Это неудобное положение, но временное. Мы не такое еще испытали как фронтовики. Не нужно никуда выходить, хотя очень хочется", — сказал ветеран.
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