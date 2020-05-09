Столичный мэр Сергей Собянин поздравил жителей и ветеранов Москвы с Днем Победы и пообещал повторное проведение праздника после пандемии коронавируса.
"Дорогие ветераны, дорогие москвичи, поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая — самый дорогой праздник, огромная радость, искренняя благодарность и боль невосполнимых утрат. В этот день мы особенно остро чувствуем свое духовное родство и народное единство с поколением фронтовиков, сокрушивших самого страшного врага", — сказал мэр в видеопоздравлении, которое опубликовано в его личном блоге.
Собянин также отметил, что когда отступит коронавирусная инфекция, жители города смогут выйти на улицы и отметить День Победы еще раз.
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