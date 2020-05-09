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Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

В Новосибирске прошел воздушный парад Победы

Россия » Сибирь » Новосибирск

Корреспондент агентства РИА "Новости" рассказал, что над Новосибирском в честь Дня Победы пролетели истребители-перехватчики МиГ-31, штурмовые вертолеты и ранее сбитый, но восстановленный военный самолет МиГ-3.

"Взлет самолетов и вертолетов производился с двух аэродромов в Новосибирской области и Красноярском крае. В определенной точке военные летчики провели сбор и построение парадного строя, а затем пролетели над площадью Ленина… Полет выполнялся на минимальных высотах от 200 до 400 метров со скоростью от 200 километров в час для вертолетов и 400 километров в час для самолетов", — сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В мэрии Новосибирска сообщили, что главным героем воздушного парада победы считается самолет МиГ-3, который бил сбил в самом начале войны 6 фашистских самолетов.

"Замыкая парадную эскадру, в небе над Новосибирском пролетел и МиГ-3 в сопровождении ТВС-2МС. Самолет пилотировал директор Сибирского научно-исследовательского института авиации заслуженный летчик-испытатель РФ Владимир Евгеньевич Барсук", — говорится в сообщении.

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Темы миг-3 миг-31 парад война день победы новосибирск
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