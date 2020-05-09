Гидрометцентр рассказал о погоде на 9 мая в Москве

На сайте Гидрометцентра России сообщается о том, что погода в Москве в эту субботу, 9 мая, будет не очень теплой. Температура воздуха будет держаться на уровне от 13 до 15 градусов тепла.

Небо в течении всего дня останется облачным, местами ожидается небольшой дождь и северный ветер 6-11 метров в секунду.