Подмосковные автобусы украсили портретами ветеранов

Подмосковный транспорт присоединили к акции "Бессмертный полк" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Так, на окнах автобусов появилось более пятисот портретов ветеранов войны.

"Эти портреты напомнят всем пассажирам и автомобилистам о великом подвиге нашего народа на войне", — уточнила заместитель транспортного министра региона Анна Кротова.

Портреты ветеранов можно увидеть на стеклах автобусов Долгопрудного, Балашихи, Домодедова, Королева, Лыткарина, Одинцова, Химок, Реутова и многих других городов Подмосковья.