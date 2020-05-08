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Авиакомпания "Уральские авиалинии" нуждается в поддержке

Россия

Агентству РИА "Новости" сообщили в аппарате полпреда о том, что официальный представитель в УФО Николай Цуканов обратился к правительству с просьбой не уменьшать финансирование авиакомпании "Уральские авиалинии", чьи доходы сильно упали из-за распространения коронавирусной инфекции.

"Уральские авиалинии" обратились к полпреду, он подписал обращение на имя председателя правительства РФ с просьбой поддержать. Речь шла о том, чтобы банки, которые работают с авиакомпанией, не сокращали лимиты финансирования, которые были определены", — сказали в полпредстве.

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уфо авиакомпания правительство николай цуканов уральские авиалинии
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