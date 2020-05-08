Авиакомпания "Уральские авиалинии" нуждается в поддержке

Агентству РИА "Новости" сообщили в аппарате полпреда о том, что официальный представитель в УФО Николай Цуканов обратился к правительству с просьбой не уменьшать финансирование авиакомпании "Уральские авиалинии", чьи доходы сильно упали из-за распространения коронавирусной инфекции.