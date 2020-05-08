Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заявил, что нет ни одного научного объяснения теории о том, что водка способна вылечить от коронавируса. Злоупотребление алкоголем только усиливает эффект от заболевания.
Ранее в интернете появился ролик, на котором итальянец, представившись врачом рассказал о том, как за один день вылечился от коронавируса с помощью вдыхания водки.
"Все данные методы не имеют, к сожалению, никакого научного обоснования. Я видел этот ролик… Если это действительно врач, то печально, что он обладает подобными познаниями и их тиражирует, потому что нет доказанного эффекта в излечении любого вируса, так же как и от коронавируса, с помощью употребления или злоупотребления алкоголем", — сказал замминистра в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в Саратовской области.
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