Саратовский минздрав не одобрил лечение COVID-19 с помощью водки

Первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заявил, что нет ни одного научного объяснения теории о том, что водка способна вылечить от коронавируса. Злоупотребление алкоголем только усиливает эффект от заболевания.

Ранее в интернете появился ролик, на котором итальянец, представившись врачом рассказал о том, как за один день вылечился от коронавируса с помощью вдыхания водки.