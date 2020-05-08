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Источник Правда.Ру

Академик сообщил о выходе России на плато в ситуации с коронавирусом

Россия

Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН Армаис Камалов посчитал, что число заболевших коронавирусом в России растет, но это связано с увеличением количества тестирований на выявление инфекции. А в целом ситуация коронавируса в России выходит на плато.

"Мы уже потихонечку выходим на плато. Общее количество выявленных заболевших может расти, но это в первую очередь связано с увеличением объемов тестирования населения", — сказал Камалов в интервью RT.

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