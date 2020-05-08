Академик сообщил о выходе России на плато в ситуации с коронавирусом

Директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, академик РАН Армаис Камалов посчитал, что число заболевших коронавирусом в России растет, но это связано с увеличением количества тестирований на выявление инфекции. А в целом ситуация коронавируса в России выходит на плато.