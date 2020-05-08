Подмосковье не включили в список самых бедных регионов

Росстат составил перечень регионов, жители которых получают доходы ниже прожиточного минимума. В тройке лидеров оказались Республика Тыва, Ингушетия и Кабардино-Балкария, Подмосковье — в конце списка. Об этом пишет News.ru.

"Наибольшая доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума отмечается в Республике Тыва (34,7%), Ингушетии (30,5%) и Кабардино-Балкарии (24,2%)", — передает издание.

Меньше всего малообеспеченных граждан зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе, где за чертой бедности живут 5,6 % населения. В Москве и Санкт-Петербурге выявлено 6,6 % бедных жителей, в Подмосковье — 7,3 %.