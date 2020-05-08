В Подмосковье будут продавать маски на автовокзалах и в киосках

В Московской области по указу губернатора Андрея Воробьева разрешат продажу медицинских масок, респираторов и перчаток в киосках, на автовокзалах и в ряде прочих мест. Об этом пишет "Мир 24" со ссылкой на региональный оперштаб.

"Андрей Воробьев подписал постановление, продлевающее срок действия ограничений в Подмосковье до 31 мая включительно. С 12 мая в киосках и ларьках, на вокзалах, автовокзалах, автостанциях и остановочных пунктах можно будет продавать маски, респираторы и перчатки", — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 по 11 мая ношение масок в общественных местах Подмосковья было не обязательным, однако с 12 мая в области начинает действовать строгий масочный режим. Штраф для нарушителей составит до четырех тысяч рублей.