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В Приангарье сняли с льдины четырех подростков

Россия » Сибирь » Иркутск

В Иркутской области сотрудники МЧС спасли четырех несовершеннолетних подростков, оказавшихся на дрейфующей льдине. Так, спасателям пришлось идти вдоль берега реки Витим, чтобы не потерять детей из виду. Об этом пишет "РИА Новости".

"Она дрейфовала по течению в 30 метрах от берега. Глубина здесь — от трех метров. Льдину прибило к берегу в районе причала. К счастью, никто из детей не пострадал", — рассказал один из спасателей.

После спасения, однако, двое подростков сбежали, двух других поймали и доставили в отделение полиции.

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