Собянин рассказал о возложении цветов к памятникам от ветеранов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге о том, что волонтеры на 9 Мая возложат цветы к могиле Неизвестного солдата, монументу на Поклонной горе, памятнику Жукову и десяткам других мемориалов.

Собянин отметил, что из-за того, что ветеранам категорически нельзя покидать дома из-за коронавируса, возложение цветов поручат волонтерам.