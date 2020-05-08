Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге о том, что волонтеры на 9 Мая возложат цветы к могиле Неизвестного солдата, монументу на Поклонной горе, памятнику Жукову и десяткам других мемориалов.
Собянин отметил, что из-за того, что ветеранам категорически нельзя покидать дома из-за коронавируса, возложение цветов поручат волонтерам.
"Цветы Победы будут возложены к могиле Неизвестного Солдата, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, к монументу на Поклонной горе, памятникам Защитникам неба, Ополченцам, Фронтовым шоферам, Соловецким юнгам, Военным врачам, Малолетним узникам фашизма и десяткам других мемориалов столицы", — говорится в сообщении.
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