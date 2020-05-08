Ветеранам Москвы подарят планшеты с фильмами и песнями о войне

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и ветеранам подарят планшеты. В устройствах организовано голосовое управление и записаны тематические фильмы и песни.