Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне инвалидам и ветеранам подарят планшеты. В устройствах организовано голосовое управление и записаны тематические фильмы и песни.
"Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок — планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы", — говорится в блоге столичного мэра.
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