Больше тысячи москвичей выздоровели от COVID-19 за сутки

За сутки отрицательные тесты на коронавирус после болезни получили больше тысячи москвичей. Полностью вылечившимися от COVID-19 признаны еще 1032 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1032 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 10259", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

А вот летальных исходов за сутки в столице — 51. Днем ранее жертв коронавируса было 39 человек.

На сегодняшний день в инфекционной больнице №2 Москвы проходят лечение 628 пациентов. У 194 из них подтвержден коронавирус. Как сообщает на своей странице в социальной сети главврач больницы Светлана Краснова, в реанимации находятся 10 человек. Шестеро из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Москвичей, которые переболели коронавирусом, приглашают стать волонтерами. У них выработался иммунитет, а значит, они могут ухаживать за теми, кто болеет COVID-19 дома без угрозы для своего здоровья.