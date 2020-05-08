Еще 10 699 новых случаев коронавируса выявили в России

Еще 98 человек скончались от коронавируса в России. С начала эпидемии жертвами вируса в стране стали 1723 человека.

За сутки в России выявлено 10 699 новых случаев. У всех пациентов положительные тесты на COVID-19. За все время в стране зарегистрировано 187 859 случаев заражения.

Новые инфицированные выявлены в 83 регионах страны. Как сообщает оперативный штаб, у 48,9% новых коронавирусных больных не было внешних симптомов заболевания.

За последние 24 часа отрицательные тесты после лечения получили 2805 человек. Общее число излечившихся – 26 608 пациентов.

За сутки в России проведено 184 теста на коронавирус. Всего их сделано более 4,9 миллиона. По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются 292 тысячи человек.

Ранее «Правда.Ру» сообщала, что Россия становится «горячей точкой» на карте распространения коронавируса. Страна начала догонять антилидеров по числу заболевших, однако у нас все еще достаточно низкая смертность.

Минздрав России ожидает наступления пика коронавируса в ближайшие недели. По мнению специалистов, сначала он наступит в Москве, а потом распространится по регионам.