МЧС предупреждает о засухе в регионах России

Заместитель главы МЧС Александр Чуприян в интервью "Российской газете" заявил об опасности возникновения засухи в некоторых регионах России.

По словам Чуприяна, в МЧС предполагают большое количество смерчей, градов и ливней.

"Это связано с повышением температуры воздуха и влажности", — объяснил Чуприян.

Также заместитель главы отметил, что подобная ситуация может возникнуть в регионах, которые не предполагали такого развития условий погоды.