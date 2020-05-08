Заместитель главы МЧС Александр Чуприян в интервью "Российской газете" заявил об опасности возникновения засухи в некоторых регионах России.
По словам Чуприяна, в МЧС предполагают большое количество смерчей, градов и ливней.
"Это связано с повышением температуры воздуха и влажности", — объяснил Чуприян.
Также заместитель главы отметил, что подобная ситуация может возникнуть в регионах, которые не предполагали такого развития условий погоды.
"Традиционно с мая по август смерчи наблюдаются в средней полосе России, до Урала, особенно подвержены подобным явлениям побережья Черного и Каспийского морей. Но в последние годы единичные случаи зафиксированы как на севере Европейской части России, так и в регионах Сибири", — сказал он.
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