В Москве более полусотни новых жертв коронавируса

Больше полусотни новых летальных исходов зарегистрировано в Москве. Оперативный штаб приводит статистику за сутки.

По данным за 7 мая, в столице вирус унес жизни еще 51 человека. Днем ранее сообщалось о 39 жертвах. Сообщается, что у всех погибших был диагностирован коронавирус и пневмония, также были хронические заболевания, течение которых обострил COVID-19.

Также накануне сообщалось, что впервые с начала эпидемии в Москве из коронавирусных стационаров выписано больше пациентов, чем поступило за сутки. Так, домой отправились 2025 человек, а поступило 1712 пациентов.

В Италии удалось создать вакцину, которая нейтрализует коронавирус в клетках человека. Сейчас тесты проводятся на мышах. После введения препарата у грызунов начали вырабатываться антитела к коронавирусу.

В Москве и Подмосковье режим ограничений продлили до 31 мая. Пользователям общественного транспорта обязательно нужно носить перчатки и маски. За их отсутствие будут штрафовать.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Минздрав России ожидает пика заражения коронавирусом в ближайшие две недели. Сначала он начнется в Москве, а потом будет распространяться в регионах.