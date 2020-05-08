В Волгоградской области рухнувший на заводе потолок убил рабочего

В региональной пресс-службе СУ СК РФ рассказали агентству РИА "Новости" о рабочем цеха цементного завода в Волгоградской области, который погиб при обвале потолка.

В четверг в 23 часа по местному времени в одном из цехов завода "Серебряковцемент" в Михайловке произошло крушение потолка. Как сообщили в ведомстве, причиной катастрофы стало большое количество сырья, хранившегося на втором этаже здания. Обрушение произошло после того, как в цех вошли двое рабочих.