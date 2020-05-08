В региональной пресс-службе СУ СК РФ рассказали агентству РИА "Новости" о рабочем цеха цементного завода в Волгоградской области, который погиб при обвале потолка.
В четверг в 23 часа по местному времени в одном из цехов завода "Серебряковцемент" в Михайловке произошло крушение потолка. Как сообщили в ведомстве, причиной катастрофы стало большое количество сырья, хранившегося на втором этаже здания. Обрушение произошло после того, как в цех вошли двое рабочих.
"В результате один из них, находящийся рядом со входной дверью в комнату, успел выбежать, а второй был засыпан полностью клинкером, от чего и наступила его смерть на месте", — рассказали в СУ СК.
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