Голикова попросила воспитателей детдомов брать детей к себе

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обязала регионы стимулировать работников детских интернатов брать воспитанников к себе домой до окончания пандемии коронавируса.

"Разработать и внедрить меры стимулирования сотрудников детских домов-интернатов временно размещать воспитанников в своих семьях на время действия в организациях режима карантина", — говорится в документе.

Органам исполнительной власти также было поручено обеспечить детские дома средствами дезинфекции и индивидуальной защиты от заражения COVID-19.