Вице-премьер РФ Татьяна Голикова обязала регионы стимулировать работников детских интернатов брать воспитанников к себе домой до окончания пандемии коронавируса.
"Разработать и внедрить меры стимулирования сотрудников детских домов-интернатов временно размещать воспитанников в своих семьях на время действия в организациях режима карантина", — говорится в документе.
Органам исполнительной власти также было поручено обеспечить детские дома средствами дезинфекции и индивидуальной защиты от заражения COVID-19.
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