В "Фобосе" рассказали о погоде на пятницу в Москве

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о том, что в Москве в эту пятницу ожидаются пасмурная погода и небольшой дождь. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла.

"Сегодня мы ожидаем облачную погоду с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура в столице сегодня максимальная плюс 12-14, по области от 10 до 15", — сказал Синенков.

Синоптик также уточнил, что ветер в столице будет северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление удержится на уровне 745 миллиметров ртутного столба.