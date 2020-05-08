Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал о том, что в Москве в эту пятницу ожидаются пасмурная погода и небольшой дождь. Воздух прогреется до 12-14 градусов тепла.
"Сегодня мы ожидаем облачную погоду с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь. Температура в столице сегодня максимальная плюс 12-14, по области от 10 до 15", — сказал Синенков.
Синоптик также уточнил, что ветер в столице будет северный, со скоростью 4-9 метров в секунду. Давление удержится на уровне 745 миллиметров ртутного столба.
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