Россия становится горячей коронавирусной точкой Европы

На текущей неделе большая часть Европы начала понемножку ослаблять ограничения из-за коронавируса. Но это не значит, что пандемия побеждена - на континенте все отчетливее начинает светиться новая горячая точка. И - увы - это Россия.

177 160 подтвержденных случаев заражения COVID-2019.

Из них 11 231 - выявлено за последние сутки.

Более половины инфицированных - по-прежнему в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин говорит:

"Тот факт, что мы выявили так много больных людей, является огромным плюсом, а не минусом,поскольку это означает, что инфицированные своевременно помещаются в карантин и распространение вируса замедляется".

Еще одним "плюсом" перед другими странами является относительно невысокая смертность среди коронавирусных больных:

за время эпидемии в стране скончались 1625 человек.

Власти объясняют это тем, что вспышка заболевания в России началась позже, чем во многих других странах, и у нас было время лучше подготовиться.

И вот, несмотря на то, что уже несколько дней подряд отмечается рост заболеваемости свыше 10 тысяч в сутки, в стране начали говорить об ослаблении режима самоизоляции -

глава Роспотребнадзора во время совещания у президента предложила делать это в три этапа (подробнее -здесь).

Самая актуальная информация о ситуации с коронавирусом в России - на сайте стопкоронавирус.рф.