В СК РФ сообщили о том, что председатель Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУСК рассказать о ходе расследования об избиении мужчиной своих сыновей и жены.
В четверг появилась информация о том, что семейный конфликт закончился тем, что муж избил женщину и двоих детей 11 и 17 лет. Врачи зафиксировали множественные переломы у пострадавших. Мужчина после происшествия бесследно исчез, однако, сын успел снять все происходящее на камеру мобильного телефона.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Москве доложить о ходе доследственной проверки, начатой столичными следователями по сообщению средств массовой информации о применении физической силы в отношении подростков их отцом", — говорится в сообщении на сайте СК.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.