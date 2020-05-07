В Москве семейный конфликт перерос в избиение жены и детей

В СК РФ сообщили о том, что председатель Александр Бастрыкин поручил руководству ГСУСК рассказать о ходе расследования об избиении мужчиной своих сыновей и жены.

В четверг появилась информация о том, что семейный конфликт закончился тем, что муж избил женщину и двоих детей 11 и 17 лет. Врачи зафиксировали множественные переломы у пострадавших. Мужчина после происшествия бесследно исчез, однако, сын успел снять все происходящее на камеру мобильного телефона.