Число любителей отдыха за границей уменьшится на 60%

Всемирная туристская организация ООН (UNWTO) заявила, что из-за коронавируса международный туризм может стать невостребованным на 60 или даже 80%.

"Согласно специализированному агентству ООН, этот кризис может привести к снижению годового показателя на 60-80 процентов по сравнению с цифрами 2019 года", — говорится в заявлении на сайте OOH.

Ранее UNWTO надеялась о сокращении мирового туризма на 20%.