Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о том, что власти Карелии позволят жителям прогуляться в скверах и парках, если они будут соблюдать необходимую дистанцию.
"С 12 мая мы планируем разрешить всем гражданам, в том числе проживающим в крупных населенных пунктах, в городе Петрозаводске, совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах, в тех городских лесах, которые определит местное самоуправление", — заявил Парфенчиков в ходе прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте".
Парфенчиков также уточнил, что гулять можно в одиночку или семьями, но не собираться большими компаниями.
"Нам надо учиться жить в новых условиях. Потому что сегодня группа пенсионеров прошла с палками, а завтра десять мест в госпитале занято, врачи заняты", — отметил Парфенчиков.
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