Жители Карелии смогут гулять по паркам и скверам

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о том, что власти Карелии позволят жителям прогуляться в скверах и парках, если они будут соблюдать необходимую дистанцию.

"С 12 мая мы планируем разрешить всем гражданам, в том числе проживающим в крупных населенных пунктах, в городе Петрозаводске, совершать прогулки в придомовых территориях, парках, скверах, в тех городских лесах, которые определит местное самоуправление", — заявил Парфенчиков в ходе прямой трансляции в соцсети "ВКонтакте".

Парфенчиков также уточнил, что гулять можно в одиночку или семьями, но не собираться большими компаниями.