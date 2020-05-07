В пресс-службе регионального Минобразования сообщили о том, что большинство школ Московской области закончат учебный год 22-го или 29-го мая.
"В Подмосковье для учащихся 1-8-х и 10-х классов учебный год завершится по графику каждой конкретной школы. В большинстве школ это 22 или 29 мая. Для выпускников 9-х и 11-х классов даты окончания учебного года будут озвучены дополнительно, все зависит от проведения выпускных экзаменов, сейчас этот вопрос прорабатывается", — рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
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