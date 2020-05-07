Городское управление МВД сообщало о жителе Сургута, который нарушил режим самоизоляции ради того, чтобы пострелять из пистолета.
В интернете появилась видеозапись, на которой этот мужчина стреляет в воздух во дворе жилого дома. Полицейские смогли установить личность 30-летнего стрелка.
"Как пояснил мужчина, он не употреблял спиртные напитки в тот вечер, находился дома с супругой, и у него внезапно возникло желание пострелять без определенной цели. В содеянном гражданин раскаивается. Оружие изъято и направлено на экспертизу", — сказали в УМВД, отметив, что ранее мужчина не раз привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.
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