Жителю Сургута захотелось пострелять из пистолета во дворе

Городское управление МВД сообщало о жителе Сургута, который нарушил режим самоизоляции ради того, чтобы пострелять из пистолета.

В интернете появилась видеозапись, на которой этот мужчина стреляет в воздух во дворе жилого дома. Полицейские смогли установить личность 30-летнего стрелка.