В пресс-службе столичного главка МВД сообщили о начале проверки по поводу драки между охранниками и покупателем в магазине "Ашан" в московском торговом центре "Гагаринский".
В Telegram было распространено видео из магазина "Ашан", на котором видно, как двое сотрудников охраны торгового центра повалили на пол покупателя и начали его избивать.
"Проводится проверка конфликта между охранниками и посетителем магазина, выясняются все обстоятельства. По итогам будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства, уточнив, что конфликт произошел 5 мая.
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