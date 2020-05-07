В московском ТЦ "Гагаринский" произошла драка охраны и покупателя

В пресс-службе столичного главка МВД сообщили о начале проверки по поводу драки между охранниками и покупателем в магазине "Ашан" в московском торговом центре "Гагаринский".

В Telegram было распространено видео из магазина "Ашан", на котором видно, как двое сотрудников охраны торгового центра повалили на пол покупателя и начали его избивать.