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Источник Правда.Ру

В Раменском скончался трехлетний ребенок при падении с дерева

Россия » Центр » Москва

В городе Раменское Московской области трехлетний мальчик сорвался с дерева на металлический штырь. Ребенка госпитализировали, но спасти не удалось.

Источник в правоохранительных органах рассказал порталу "360", что 5-го мая ребенок забирался на дерево на прогулке с матерью. Во время игры не смог удержаться и упал вниз прямо на металлический штырь.

Пострадавшего отвезли в Люберецкую районную больницу №2. Мальчику диагностировали проникающее ранение черепа и черепно-мозговую травму. Через сутки он скончался. Полиция проводит проверку обстоятельств происшедшего.

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