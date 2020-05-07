В Раменском скончался трехлетний ребенок при падении с дерева

В городе Раменское Московской области трехлетний мальчик сорвался с дерева на металлический штырь. Ребенка госпитализировали, но спасти не удалось.

Источник в правоохранительных органах рассказал порталу "360", что 5-го мая ребенок забирался на дерево на прогулке с матерью. Во время игры не смог удержаться и упал вниз прямо на металлический штырь.

Пострадавшего отвезли в Люберецкую районную больницу №2. Мальчику диагностировали проникающее ранение черепа и черепно-мозговую травму. Через сутки он скончался. Полиция проводит проверку обстоятельств происшедшего.