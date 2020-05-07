Столичный мэр Сергей Собянин призвал жителей Москвы наблюдать праздничный салют в День Победы из окон и по телевизору, чтобы уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции.

"Не надо приходить на салют, не надо устраивать толпу, не надо создавать ситуацию, при которой действительно можно получить массовое заражение. Правоохранительные органы будут следить за тем, чтобы этого не происходило. Поэтому, пожалуйста, посмотрите пролёт самолетов, салют со своих балконов, если это возможно, или по телевидению", — призвал горожан мэр Москвы во время интервью телеканалу "Россия 24".