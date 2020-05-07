Руководитель отдела рекламы ТРЦ "Космос" в Челябинске Ильдар Ярулин принес извинения за публикацию фотографии Адольфа Гитлера в социальных сетях.
Торговый центр создал проект "Имена героев", который посвящен 9 Мая. Его участники могли прислать историю о подвигах своего родственника-ветерана с фотографией в социальную сеть "ВКонтакте". Одна из опубликованных историй рассказывала о "Владимире Владимировиче Сумине, который воевал под Курском и под Москвой, при этом была прикреплена фотография молодого Гитлера.
«ТРК "Космос" приносит глубочайшие извинения за произошедший инцидент с проектом "Имена героев"», — сказал собеседник агентства.
Ярулин уточнил, что все причастные к публикации этого поста будут лишены премий.
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