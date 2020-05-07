ТРЦ "Космос" в Челябинске извинился за фото Гитлера

Руководитель отдела рекламы ТРЦ "Космос" в Челябинске Ильдар Ярулин принес извинения за публикацию фотографии Адольфа Гитлера в социальных сетях.

Торговый центр создал проект "Имена героев", который посвящен 9 Мая. Его участники могли прислать историю о подвигах своего родственника-ветерана с фотографией в социальную сеть "ВКонтакте". Одна из опубликованных историй рассказывала о "Владимире Владимировиче Сумине, который воевал под Курском и под Москвой, при этом была прикреплена фотография молодого Гитлера.

«ТРК "Космос" приносит глубочайшие извинения за произошедший инцидент с проектом "Имена героев"», — сказал собеседник агентства.

Ярулин уточнил, что все причастные к публикации этого поста будут лишены премий.